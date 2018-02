Птичите песни могат да подобрят настроението ни за повече от четири часа, а наблюдаването на дърветата или небето - за още няколко часа, според проучване, цитирано от в. "Дейли мирър".

Сред начините да се почувстваме по-добре са също да галим котка, да четем книга, да носим новото си бельо.

Ето и пълния списък:

Пуснете си музика

От общо 4500 служители, участвали в проучване, 59 % казват, че когато слушат музика на работното място, се чувстват по-добре, а 80 % - че по този начин повишават продуктивността си.

Най-популярните жанрове са поп, инди или хитовете от музикалните класации. Но на практика едва на 62 % от работните места звучи музика.

Погалете котка

"Научно доказано е, че мъркането помага да се намали нивото на стреса, понижава високото кръвно налягане и разсейва хората, страдащи от депресия", обясни психологът Мег Арол от британската компания "Хелтспан".

Тя добави, че дори гледането на клипове с котки носи същите ползи, тъй като човек става по-позитивен и енергичността му се увеличава.

Купете кафе на приятел

"Изследване показа, че щедростта се свързва с добро психично здраве", обясни Рейчъл Кели, автор на книгата "Разходка на слънце: 52 малки стъпки към щастието".

Правете упражнения с приятели

Това е най-добрият начин да пожънете максимални ползи за психическото си здраве, според проучване на Колежа по остеопатична медицина в Нова Англия.

Хората, участвали в групови занимания по време на 12-седмична спортна програма, са били с по-ниски нива на стрес, както и по-добри резултати по отношение на психическото, физическото и емоционалното си състояние, отколкото които трениралите сами.

Пребоядисайте спалнята си

Цветовете в спалнята имат огромно въздействие върху настроението и качеството на съня, обясни експертът по съня Нийл Робинсън.

"Синьото е студен цвят, който носи чувство на спокойствие. Зеленото символизира природата и ни помага да се свържем с нейния свят, като има също успокояващо въздействие, докато бялото носи ведрина и усещане за космос", каза той.

Отделете си време за четене на книга, съветва Олга Леванкука, автор на ръководството "Как да бъдеш егоист" ("How to be Selfish").

"Избягвайте изданията за самопомощ и всичко, което ще ви накара да мислите, че трябва да се справяте по-добре в живота. Изберете увлекателен роман и потънете в него", съветва тя.

Носете новото си бельо

"Престанете да пазите „хубавото си бельо“ за специален случай", казва писателят Анди Коуп.

Обличането на най-новото или най-хубавото бельо ще окаже траен ефект върху настроението и самочувствието ви.

Изберете йогурт с вкус на ванилия

Хората, които ядат йогурт с вкус на ванилия, са по-щастливи и позитивни от онези, които избират плодов йогурт, според изследване, публикувано в сп. "Фуд рисърч интернешънъл".

Учените мислят, че това може да е свързано с чувството на комфорт, което асоциираме с ванилията и ни успокоява.

Добавете плодове

Резултатите от проучване сред 12 хиляди души показват, че колкото повече плодове и зеленчуци ядем, толкова по-удовлетворени от живота сме.

Специалисти от университета на Уоруик, Великобритания, откриха, че ако човек, който почти не яде плодове и зеленчуци, започне да консумира по осем на ден, промяната по отношение на удовлетвореността е еквивалентна на това безработен да намери работа.

Други съвети за подобряване на настроението са да напишем писмо, да се усмихнем на трима непознати по пътя си към работа, да покараме ски или сноуборд, да запалим огън, да излезем сред природата и да си вземем хранителни добавки.

