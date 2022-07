Звездна сватба: Дженифър Лопес и Бен Афлек се венчаха(СНИМКИ)

П евицата Дженифър Лопес и актьорът Бен Афлек се ожениха в Невада, става ясно от публикувани в събота съдебни документи, предаде Франс прес.

Jennifer Lopez and Ben Affleck in new photos from their wedding. 🤍 pic.twitter.com/kcifuJQE4I

Брачното свидетелство е издадено от окръг Кларк, който включва Лас Вегас. Петдесет и две годишната певица е решила да вземе фамилията на мъжа си, показват още документите.

Дженифър Лопес разпространи вестта за сватбата в неделя в бюлетина до феновете си "On the J Lo" под заглавие "Направихме го". През април тя обяви годежа си с Афлек в същото издание.

"Любовта е красива. Любовта е нежна. Оказва се, че е и търпелива. Търпелива цели двадесет години", написа певицата и актриса и се подписа с името Дженифър Лин Афлек.

Тя разказа, че с Афлек са отишли със самолет в Лас Вегас в събота, изчакали на опашка с още четири двойки за документи и сключили брак малко след полунощ в параклиса Литъл Уайт Чапъл, в който младоженците преминават с автомобил през "тунел на любовта".

Сватбеният марш звучал от малка тонколонка, уточни Лопес и каза още, че това била най-хубавата нощ в живота им.

"Ако чакате достатъчно дълго, може да преживеете най-добрия момент в живота си, преминавайки с кола през тунел на любовта в Лас Вегас заедно с децата си и с човека, с когото ще останете завинаги", каза Лопес.

Дженифър Лопес и Бен Афлек се срещнаха през 2002 г. на снимачната площадка на филма "Трудна свалка". Връзката между двете звезди бе следена отблизо от папараците. Техният брак, предвиден за 2003 г., бе отложен, а след това двамата обявиха през 2004 г., че се разделят. Те се събраха отново миналата година.

"We did it. Love is beautiful. Love is kind. And it turns out love is patient. Twenty years patient." https://t.co/ny01uB0pcI