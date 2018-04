Американци ще сключат брак половин век, след като са се развели, съобщи Асошиейтед прес.

Харолд Холанд, който е на 83 години, и 78-годишната Лилиан Барнс ще разменят брачни обети на 14 април в Лексингтън.

Церемонията ще води внукът им в местната баптиска църква.

Холанд и Барнс се познават от Коледа 1955 г. Те имат пет деца. Развели се, защото той често отсъствал по работа.

И двамата се оженили повторно, но овдовели през 2015 г.

Срещнали се на семейна сбирка и през декември миналата година заговорили за сватба.

"Решихме, че искаме да извървим последната миля заедно", сподели бъдещият младоженец Харолд Холанд.

