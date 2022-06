Дефицит на магнезий - знаци, причини и начини за набавяне

М агнезият, въпреки че се намира в малки количества в нашето тяло, се счита за един от най-важните минерали, тъй като помага на тялото да функционира правилно.

Органите, които най-много зависят от този минерал, са белите дробове, бъбреците, черния дроб, щитовидната жлеза, мозъкът, мускулите и сърцето.

What Happens to Your Body When You Take Magnesium#healthtips #bodyhealth #news #healthsupplements #vitaminshttps://t.co/nNr8QacZa4