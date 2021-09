Дали това е най-тъжната песен на света

Slipknot (Слипнот) е американска метъл група, популярна и харесвана по целия свят.

Освен със специфичния си звук, бандата е известна и ексцентричната си визия, която включва маски, направени по поръчка, вдъхновени от аспекти на личния характер на членовете на групата.

Също така дълго време членовете на Slipknot са криели имената си, като се наименували с номера от 0 до 8.

Феновете на Slipknot биха изброили десетки любими песни сред огромния репертоар на съществуващата от 1995 г. група.

Днес обаче ще разкажем историята на една конкретна песен, която вокалистът Кори Тейлър определя като "особено лична".

Дори бихме могли да кажем, че това е най-тъжната песен в света.

Става въпрос за песента "Snuff" от албума на групата от 2008 г. "All Hope Is Gone".

"Няма да назовавам имена, но песента е за някой, който ми помогна да премина през много трудности. Мислих, че тя се чувства по същия начин, по който и аз, но всъщност тя ме предаде", разказва в интервю преди години Кори Тейлър.

"Всъщност е добре, че го направи, защото това беше последният тласък, който ми помогна да открия себе си. Текстът на песента е достатъчно обяснителен сам по себе си", допълва още Тейлър.

Кори Тейлър Източник: Getty Images/Guliver

Songfacts пише, че в "Snuff" се пее за душата на главния герой, която е твърде мрачна, за да се отвори за любовта, казвайки на другия да си отиде.

Целия текст на песента можете да видите тук.

Английската дума "snuff" означава счукани тютюневи листа, предназначени за вдишване през носа. Тази практика е била популярна през 17 век в Европа и Азия.

Предполагаме, че Кори Тейлър умишлено е избрал тази дума, заради стари проблеми с наркотиците.

Ако за първи път чувате тази песен - приятно слушане!

Ако имате ваше предложение за най-тъжната песен на света - моля, споделете я в коментарите!