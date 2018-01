Кейти Лийполд наема фотограф за сватбата си срещу 600 долара, които включват и снимки от годежа. Оказва се, че на тях тя е направена да изглежда доста по-слаба, както и мъжът на сърцето й, и то без да го искат.

Нещата стават още по-зле - когато двойката се оплаква от услугата, се появява в група във Facebook.

Очарователна британка от Охайо преминава през унизително преживяване. Тя намира фотографката Линда Силвестри, разказва "Дейли Мейл" Daily mail.

На снимките тя първо вижда размазани ъгли и размазани образи. На две от тях обаче двамата влюбени са обработени, за да изглеждат по-слаби.

A bride-to-be claims she and her fiance got a lot more from their wedding photographer than they have bargained for. And not in a good way, either. Everything started when Katie Liepold turned to Facebook to hire a photographer for her May wedding. After… https://t.co/mO4jQZNDRd