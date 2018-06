Известният британски актьор Бенедикт Къмбърбач, който стана популярен в цял свят с ролята си на Шерлок Холмс, извърши истински подвиг, успявайки да спаси куриер от насилие на улични побойници. Това съобщи в своя сайт вестник "Сън".

Според изданието 41-годишният актьор е пътувал с такси в Лондон заедно със съпругата си, актрисата Софи Хънтър, когато видял на улица "Marylebone“ четири младежа да удрят с бутилка по главата велосипедист, доставящ храна на клиенти. Къмбърбач скочил от колата и с викове: "Оставете го на мира" отклонил вниманието на нападателите.

Отмъстителите на Marvel: Звезди без край

Те възнамерявали да отблъснат неочаквания спасител на куриера, но актьорът осуетил тези опити.

"Бенедикт се оказа много смел и постъпи самоотвержено. Ако той не се беше намесил, велосипедистът може да бъде сериозно ранен", разказа таксиметровият шофьор Мануел Диас.

Thank you Benedict Cumberbatch for your brave actions. Deliveroo riders are heroes - their safety is our priority and any violence against them is totally unacceptable. So on behalf of everyone at deliveroo: thank you. pic.twitter.com/NGCkQB3z7J