Снимка на актьора Бен Афлек с цветна татуировка на феникс на целия гръб предизвика много насмешки в Туитър, съобщи Лента.

Татуировката на актьора предизвика сравнение с филм на Зак Снайдър (режисьор на филми като "300", "Пазителите", "Зората на мъртвите").

Един от постовете, осмиващи татуировката на Бен Афлек, е харесан от актрисата Сара Джесика Паркър.

Журналистите забелязаха колоритната татуировка на Бен Афлек още през 2015 г.

Тогава фотограф успя да заснеме само част от нея - опашката на феникса, когато ризата на актьора се повдигна.

Афлек обясни, че тя е временна и е направена заради филм. Сега се оказа обаче, че е трайна.

Ben Affleck’s back tattoo looks like it was ALSO directed by Zack Snyder pic.twitter.com/Nz3wK0bNZ7

Sarah Jessica Parker liking this Instagram post about Ben Affleck’s awful back tattoo is the funniest thing I have seen in 2018. pic.twitter.com/OIFNnlZSfv