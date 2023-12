"Белите булки" в Рибново: Помаците и традицията на сватбените обреди

П омаците са малцинствена мюсюлманска общност в България. Има приблизително 160 000 до 240 000 от тях. Те имат интересна вековна традиция, свързана с техните сватби, и по-специално лицето на булката. Отнема около два часа, за да се украси лицето ѝ с бяла боя и пайети. Вековен традиционен зимен сватбен ритуал, от който малката им общност, сгушена в южните Родопи, е била принудена да се откаже по време на комунизма, но се възражда след падането на режима през 1989 г.

Ритуалът продължава цели два дни, като започва с пищна изложба на зестрата на булката. Тя се състои от "всичко, което може да се измисли", от което може да се нуждае новото семейство. Ръчно изработени чорапи, плетени бебешки одеяла и спално бельо са окачени на дървено скеле на улицата, в непосредствена близост до напълно ръчно изработеното брачно легло и телевизор.

With her eyes closed and her face covered in white paste and dotted with bright sequins, Aysel Gerova, 24, married her beau Ahmed Gyuliov, 23, following an old tradition among Bulgaria's Muslim minority known as the Pomaks pic.twitter.com/MMCVJmrGVE