Томас Маркъл, бащата на съпругата на британския принц Хари, която се венча за кралската особа миналия месец, заяви, че след като кралицата е решила да приеме президента на САЩ Доналд Тръмп, ще трябва да му отдели малко време и на него, съобщава Ройтерс.

Агенцията цитира материал на TMZ.

Родителят на новата снаха на Елизабет Втора коментира предстоящото официално посещение на държавния глава на САЩ в Лондон, предвидено за 13 юли.

“If the queen is willing to meet our arrogant, ignorant and insensitive president, she has no excuse not to meet me," Thomas Markle said. https://t.co/JtAX6zDPF4