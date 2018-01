Холивудската звезда Анджелина Джоли беше през уикенда в Йордания, където посети лагер за сирийски бежанци, а в началото на седмицата пристигна в Париж, където ще остане няколко дни, а програмата й е доста наситена.

В първия ден от престоя си Анджелина Джоли посети Лувъра с всичките шест деца: 16-годишният Мадокс, 13-годишната Захара, 14-годишният Пакс, 11-годишната Шайло и 10-годишните близнаци Нокс и Вивиън.

Децата бяха облечени в удобни спортни дрехи, но майката, както винаги, беше много елегантна.

С черно класическо палто, слънчеви очила и червено червило, 42-годишната актриса беше ослепителна.

След раздялата с Брад Пит през 2016 г. Джоли се фокусира върху децата и дори на светски събития вече се появява с тях.

Красивата актриса се срещна и с първата дама на Франция Брижит Макрон в Елисейския дворец.

Анджелина е пожелала срещата със съпругата на френския президент, за да обсъди по-подробно темата за сирийските бежанци, които Джоли посети през уикенда в Йордания.

Вижте още снимки от посещението на Джоли и децата й в Париж:

