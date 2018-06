Американската певица Амбър Роуз определено не е от известните жени, които се притесняват да експериментират с външния си вид.

Роуз е популярна със своите провокативни дрехи и поведение.

Нейната къса прическа също й донесе слава.

Амбър Роуз беше неразпознаваема на MTV Awards

Дръзката изпълнителка се появи на червения килим на наградите BET с прилепнала по тялото зелена велурена рокля.

По-голямата изненада е, че звездата е избрала да допълни своята визия с дълга руса коса, която най-вероятно е перука.

Докато звездата позираше на червения, тя видя и Блек Чайна, с която демонстрираха много близки отношения.

