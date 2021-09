Аланис Морисет разкритикува филма за живота ѝ „Jagged“: Бях уязвима и заблудена

П евицата Аланис Морисет разкритикува документален филм на HBO, посветен на живота и кариерата ѝ, предаде Асошиейтед прес.

Продукцията "Jagged'' беше представена на Международния филмов фестивал в Торонто, а премиерата ѝ по телевизионния канал предстои на 19 ноември.

Самата Аланис Морисет участва във филма, режисиран от Алисън Клейман, като подробно разказва за живота си.

HBO’s “Jagged,” chronicling the rise to fame of rocker Alanis Morisette, premieres this week at the Toronto International Film Festival.



