Това е сестра Джийн. Тя обича баскетбола. На 98 години. И още нещо - тя е новата любимка на САЩ.

Пълното й име е Джийн Долорес-Шмид, тя е капеланът (свещенослужител) на американския колежански баскетболен отбор Лойола Чикаго.

Когато бабите и дядовците правят живота ни по-забавен

Отборът преди дни се зарадва на неочаквана победа, по време на един от мачовете на националния баскетболен турнир в страната.

Монахинята, която се моли за играчите от количката си преди всяка игра, е обичана от феновете на Лойола от години, но спечели по-голямо внимание по време на успеха на отбора през този сезон.

Нейната отдаденост на екипа, както и начина, по който тя се грижи за всички като баба, която всеки иска, са малките тайни за нейната слава.

10 звезди, за които не сте подозирали, че имат внуци

Тя не само дава духовно напътствие, но и съветва всички играчи в отбора.

Барак Обама също поздрави отбора за победата, но не пропусна и сестра Джийн.

Congrats to @LoyolaChicago and Sister Jean for a last-second upset - I had faith in my pick!

Туитовете за Джийн в социалната мрежа събират десетки споделяния и коментари. Хората й се радват искрено.

Когато различни медии започват да пишат за сестра Джийн, един журналист я нарича "национална сензация", тя обаче бързо го коригира:

Танцуващи баби доказват, че годините са само числа

"Наистина, ако мога да ви коригирам, не национална, а международна".

Баскетболният отбор дори обяви, че ще пусне в продажба чорапи, тениски и други артикули с образа на сестра Джийн.

Вижте как изглеждат внуците на едни от най-известните хора в света

Много от хората се интересуват от живота на монахинята, но преди да стане популярна.

Би Би Си пише, че Джийн е присъствала, когато Лойола за последен път печели наградата на Националната атлетическа асоциация, преди повече от половин век - през 1963 г.

Here's what Sister Jean looked like the last time Loyola-Chicago went to the Final Four: pic.twitter.com/74huzc2FEs