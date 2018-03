Куче на девет месеца от породата американски молос тежи повече от 80 кг, а е едва на девет месеца, съобщи в. "Дейли мейл".

Изправена на задните си лапи, Ефрат е висока 1,80 м. Тя е селектирана, за да бъде възпроизведен праисторически вид кучета - месопотамски молос, изчезнал преди 7000 години.

Единствените останки от месопотамския молос са в музеите.

Има сведения, че те са използвани като бойни кучета, но според други теории са били скотовъдска порода. Физическите им характеристики са по-сходни с питбула.

Във видеото горе вижте интересни факти, ако гледате куче вкъщи

JURASSIC BARK



World’s biggest puppy, Euphrates, bred to recreate giant prehistoric monster dog is 6ft 168 lbs (183 cm, 76 kg) at 9 months!

Salt Lake, female, American Molossus species.https://t.co/3Y4kV6aKNF pic.twitter.com/55wzyldWHY