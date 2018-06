Най-пълното дете на света, момчето от град Делхи Михир Джаин, е отслабнало с 65 килограма и за пръв път от няколко години е могло да излезе на улицата, съобщава в."Дейли мейл".

Четиринадесет годишният юноша държеше световен рекорд с теглото си от 237 килограма. През месец април тази година Михир беше подложен на операция за шунтиране на стомаха и понастоящем тежи "само" 172 кг.

