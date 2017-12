През 2018 година отново ще имаме много астрономически поводи да вдигаме глава и да отправяме взор към небосвода.

Освен красивия танц на луната и звездите, ще можем да наблюдаваме още множество небесни събития – метеорни потоци, лунни и слънчеви затъмнения, планетите от слънчевата система и др.

Някои от очакваните явения ще можем да видим с невъоръжено око, но за други ще ни трябва телескоп или добър бинокъл - разбира се и безоблачно небе.

Ето и най важните астрономически събития за 2018 година:

2 януари – първото пълнолуние за 2018 г.

3, 4 януари - метеорният поток Квадрантиди. Максимумът ще бъде в сутрешни часове на 4 януари, като се очакват около 40 падащи звезди на час.

31 януари - ще има едновременно Суперлуна и Синя Луна - названието на второто пълнолуние в рамките на един календарен месец.

31 януари – пълно лунно затъмнение (над Тихия Океан, Австралия и Източна Азия)

15 февруари – частично слънчево затъмнение

15 март - Меркурий ще бъде в своята максимална източна елонгация - това е вторият ден в годината, когато най-близката до слънцето планета може да се види лесно и ярко на небето, този път малко след залез.

31 март - втората Синя Луна за годината

22, 23 април - максимумът на метеорния поток Лириди. След полунощ луната ще е залязла и няма да пречи на наблюдението на падащите звезди, чиято бройка ще е около 20 на час.

6, 7 май - максимумът на метеорния поток Ета-Аквариди. Ще падат между 20 и 40 метеора на час, които ще се характеризират с дългите си огнени опашки. Заради сравнително ярката Луна по това време, най-вероятно ще може да зърнете само 1-2 метеора на час.

9 май - Юпитер ще бъде най-близо до Земята. Най-голямата планета в Слънчевата система ще се вижда много ясно, а с по-добър бинокъл ще могат да се видят и 4-те големи луни на планетата - Йо, Европа, Ганимед и Калисто.

21 юни – лятното слънцестоене и най-дългия ден на годината

