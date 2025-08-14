Внимание, шофьори! Временно ограничение по АМ "Хемус"

Ш офьорите да се движат с повишено внимание между 49-и и 48-и км на АМ „Хемус“ в посока София днес, на 15 август и на 18 август заради премахване на крайпътна растителност, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Работата по разчистването в трите дни ще се извършва между 08:00 часа и 16:00 часа. През почивните дни текущи дейности по магистралата няма да се изпълняват.

По трасето на отсечката в област София поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.