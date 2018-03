„Това споразумение на всяка цена трябва да бъде запазено”, заяви в „Здравей, България” по NOVA вицепремиерът Екатерина Захариева, коментирайки сделката за бежанците между ЕС и Турция.

„Мисля, че българските граждани го забелязват – ние нямаме натиск на нашата граница. Това означава, че Турция изпълнява ангажиментите си”, подчерта Захариева.

„Около милиард и половина са разплатени, а останалите са договорирани, защото те се дават за конкретни проекти, за усилията, които Турция полага за бежанците, като здравеопазване, образование на децата, за лагери”, отчете българският външен министър.

Дни преди срещата на върха между ЕС и Турция, която ще се проведе във Варна, Захариева отхвърли твърденията на турския президент Реджеп Ердоган, че Брюксел не изпълнява ангажиментите си и досега са преведени едва 800 млн. евро за над 3 милиона, приети от Анкара, сирийски бежанци.

Вицепремиерът обясни, че общата сума от 6 млрд. евро е била разделена на два транша, защото „всички се надявахме в Сирия ситуацията да се успокои и да започнат тези бежанци да се връщат в държавата си. За съжалението това, което виждаме напоследък не е деескалация, а ескалация на напрежението в Сирия”.

„Турция е вторият най-голям съсед на Европейския съюз и важен съюзник в НАТО”, посочи Захариева.

Та каза, че не е отправяла обвинения в „Туитър” към Москва за случая със Сергей Скрипал във Великобритания.

Захариева подчерта, че засега ЕС не обвинява официално Русия за отравянето на бившия руски агент и дъщеря му в Солсбъри, при което бе използвано химическо оръжие и 131 британски граждани бяха хоспитализирани.

„Разследването тече. Ние сме правов съюз”, заяви българският вицепремиер.

Според нея сега Русия трябва да предостави проби от разработените от нея бойни химикали на Организацията за забрана на химическите оръжия, които да бъдат сравнени със съединението, използвано във Великобритания.

Bulgaria stays with its ally #UK. The use of any toxic chemicals is unlawful and should be condemned in the strongest possible way. @BorisJohnson