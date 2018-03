САЩ и до 20 европейски страни се готвят да експулсират руски дипломати, свързани с руските разузнавателни мрежи. Безпрецедентната координирана акция ще започне в понеделник с отзоваването на посланика на ЕС от Москва Маркус Едерер за четири седмици, пише лондонският "Таймс".

ЕС отзовава за консултации посланика си в Русия

Изданието отбелязва България сред страните, които ще предприемат тази стъпка, както и Франция, Германия, Полша, Ирландия, Холандия, Естония, Латвия, Литва, България, Чехия, Дания и още до девет други страни.

Съветът по национална сигурност на американския президент Доналд Тръмп е препоръчал снощи експулсиране от САЩ на руски дипломати, чийто брой все още не е уточнен, в отговор на нападението в Солсбъри срещу бившия руски шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия. Очаква се Тръмп да вземе окончателното си решение идната седмица, пише "Таймс".

