Стартират консултациите на президента и политическите сили за нов състав на ЦИК

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П резидентът Илияна Йотова започва консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състав на Централната избирателна комисия.

Публичното изслушване на предложенията, направени от парламентарно представените формации, ще се проведе във вторник /9 юни/.

Мандатът на настоящата ЦИК изтече на 12 май.

От прессекретариата на държавния глава съобщиха, че със свой указ държавният глава утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на ЦИК.

Съгласно правилата, разпределението на местата в ЦИК ще се извършва по метода на Хеър-Ниимайер (най-голям остатък), при спазване на изискването нито една партия или коалиция да няма мнозинство в комисията. Определеното разпределение на местата предвижда: 7 представители за Коалиция „Прогресивна България“, 3 за Коалиция „ГЕРБ-СДС“, по 2 за Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ и Партия „Движение за права и свободи“, както и 1 представител за партия „Възраждане“.

Политическите сили ще представят кандидатурите си за членове на ЦИК, придружени с необходимите документи, удостоверяващи съответствието им със законовите изисквания. Сред тях са декларации за съгласие, документи за образование и професионален стаж, както и удостоверения за липса на несъвместимост.

Кандидатите ще бъдат изслушвани от президента, като всеки ще има до 10 минути за представяне, след което ще отговаря на въпроси. От изслушванията ще се изготвя стенограма.

В правилата е предвиден и механизъм за провеждане на жребий, ако не бъде постигнат консенсус за председател и секретар на ЦИК. Жребият ще се организира от Администрацията на президента в присъствието на участниците в консултациите.

След приключване на процедурата президентът ще назначи с указ членовете на Централната избирателна комисия измежду кандидатите, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Предложенията на парламентарно представените партии и коалиции, както и резултатите от проверките за принадлежност към бившата Държавна сигурност, ще бъдат публикувани на интернет страницата на президентството при спазване на изискванията за защита на личните данни.