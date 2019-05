С ирийското правителство и Русия засилиха въздушните си удари върху бунтовническите райони в северозападната част на страната. Международни наблюдатели, включително от ООН, се опасяват, че е в ход военна офанзива, която ще предизвика хуманитарна катастрофа.

Сраженията никога не са спирали между правителствените и бунтовническите сили, но през последните три седмици режимът на Асад поднови усилията си за директна атака срещу селищата, държани от опозиционни групи. През последните няколко дни въздушни удари поразиха цивилни райони, засягайки и болници. Според данните на ООН, само за последните два дни вследствие на руски и сирийски удари са разрушени десет болници в южните райони на провинция Идлиб. Загиналите досега цивилни са над сто, а десетки хиляди са загубили домовете си и бягат към турската граница, която в момента е затворена и не се допускат хора през нея.

В момента сирийските правителствени сили струпват военна техника в провинция Хама, а сблъсъци избухнаха в поне три сирийски провинции, където има бунтовнически части – Идлиб, Хама и Латакия.

President @realdonaldTrump & the world need to speak up now regarding new offensive by Assad against Idlib, Syria.



Massacre in the making and refugee turmoil to follow.



It’s time for the world to stand up to the Butcher of Damascus. Protect Idlib. https://t.co/Wq3tjo1yu0