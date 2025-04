Румен Радев ще представлява България на юбилейното издание на икономическия форум в Делфи

П резидентът Румен Радев ще участва днес и утре в десетото издание на Делфийския икономически форум в Делфи, Гърция, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Събитието събира държавни и правителствени ръководители, представители на бизнеса и неправителствения сектор, които обсъждат перспективите за устойчиво развитие и конкурентоспособност.

В рамките на участието си в Делфийския икономически форум държавният глава Румен Радев ще направи изказване пред участниците в събитието, ще се срещне със своя гръцки колега президента Константинос Тасулас, както и с представители на международни организации и на бизнеса.

Bulgarian President Rumen Radev will take part in the 10th Delphi Economic Forum in Greece between April 9 and 10.https://t.co/FIwoIqhXK2 pic.twitter.com/z5RJvIuIPv