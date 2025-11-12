България

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Според президента упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокарват светкавично законови промени

12 ноември 2025, 07:38
Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ
Източник: БТА

„Оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител (ОТУ), са несъстоятелни”. Това написа президентът Румен Радев във Facebook.

„Ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените, трябваше досега да са назначили ОТУ и да са поели оперативното ръководство на посочените дейности - веднага след обявените санкции на 23 октомври т.г. Имат пълно законово основание да го направят. Институтът на ОТУ е уреден с приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата”, допълни той.

Според него през последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокарват светкавично законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки.

И попита „А дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?”.

