Случаят със сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Авиокомпанията излезе с позиция

"По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани", се посочва в нея

Обновена преди 48 минути / 10 август 2025, 11:47
"Топлофикация" започва да разпраща изравнителните сметки в София

А виокомпания „Райънеър“ (Ryanair) изпрати позиция във връзка случая на българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години, свалено от борда на самолет заради батерията на инвалидната му количка.

Скандално: Свалиха дете в инвалидна количка от самолет в София

„Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана от гелова батерия. По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на летище София – които отговаряха за товаренето на количката в самолета – не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета. Когато пътниците били уведомени, че наземните служители на летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция“, се казва в позицията на авиокомпанията. 

Междувременно заради преживявания стрес от случилото още по време на полета, който все пак семейството успя да хване след разгласяването на случая, на майката ѝ прилошава и постъпва в болница.

„След като пристигнахме, тя получи главоболие. Имаше много слабо дишане, треска и силна болка в крайниците. От вчера е малко по-добре”, каза пред NOVA Васил Тодоров за съпругата си.

Караджов ще сезира КЗД за сваленото от самолет дете

За случая информира вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

На 8 август той съобщи, че е възложил проверка на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Министър Караджов каза, че количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея неведнъж.

Министърът на транспорта и съобщенията сезира и Комисията за защита от дискриминация.

„Министерството на транспорта и съобщенията остава твърдо ангажирано с опазването на правата и достойнството на всички пътници и с премахването на всякакви неоправдани бариери пред мобилността на хората с увреждания“, се казва в позиция на МТС.

 

 

