Първи резултати от ЦИК от балотажа на Местни избори 2023

При 100% паралелно преброяване: Интригата в София се заплита

Протоколите на 650 СИК са предадени или са в процес на обработка в "Арена София"

Борисов: Имаме двойно повече гласове и общински съветници от ПП-ДБ

Корнелия Нинова: Големият губещ на тези избори е ГЕРБ

Заради силния вятър: Четири полета не са успели да кацнат на Летище София

Ц ентралната избирателна комисия публикува първи резултати от втория тур на Местни избори 2023.

В София при при обработени 8.11% СИК протоколи в OИК:

Васил Терзиев (ПП-ДБ, Спаси София) печели 47.69% от гласовете

Ваня Григорова (БСП и др.) - 47.35%

За Пловдив, при обработени 9.75% СИК протоколи в OИК:

Костадин Димитров - ГЕРБ - 66.88%

Ивайло Старибратов - ПП-ДБ 28.81%

Битката за Варна:

При обработени 4.13% СИК протоколи в OИК, Иван Портних (ГЕРБ) - печели 48.71% от гласовете, а опонентът му Благомир Коцев (ПП-ДБ)- 46.32%.

Благоевград:

При обработени 11.97% СИК протоколи в OИК: Илко Стоянов (Инициативен комитет) печели 50.07% от гласовете, а опонентът му Методи Байкушев (ПП-ДБ)- 47.28%

Новият кмет на Русе:

При обработени 38.29% СИК протоколи в OИК, Пенчо Милков (МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“) печели 62.01% от гласовете, а опонентът му Иван Иванов (ГЕРБ) - 32.37%.

Видин:

При обработени 46.32% СИК протоколи в OИК, резултатите сочат: Цветан Ценков (СДС-НДСВ, Новото време) печели 64.47%, а опонентът му Александър Матеев (ГЕРБ) - 32.67%.

Шумен:

При обработени 79.05% СИК протоколи в OИК: Христо Христов (БСП) печели 71.93% от гласовете, а опонентът му Георги Колев (ГЕРБ) - 25.28%

В Плевен при при обработени 27.01% СИК протоколи в OИК: Валентин Христов (ГЕРБ)- печели 63.80% от гласовете, а опонентът му Георг Спартански (Инициативен комитет) - 33.31%.