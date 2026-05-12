Правната комисия в НС подкрепи на първо четене промените в Закона за съдебната власт

Д епутатите от временната правна комисия в парламента подкрепиха на първо четене и трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, свързани със съдебната реформа. Вносители на предложенията са „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Прогресивна България“.

Законопроектите на ПП и ДБ бяха подкрепени от мнозинството в комисията, като против гласуваха само двама депутати от ДПС. Проектът на „Прогресивна България“ получи подкрепата на 23 народни представители.

Какво предвиждат предложенията

Проектът на „Прогресивна България“, публикуван на сайта на парламента в понеделник, предлага нови правила за работа и избор на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Сред основните идеи е настоящият състав на ВСС, чийто мандат е изтекъл, да не може да назначава административни ръководители в съдебната система до избирането на нов състав. Според вносителите сегашният кадрови орган е с изтекъл мандат и не следва да взема дългосрочни кадрови решения.

Пред NOVA представляващият ВСС Боян Магдалинчев предупреди, че подобни ограничения могат да доведат до сериозни затруднения в системата.

По думите му съществува риск съдебната власт да се превърне в „система от изпълняващи функциите“, тъй като в близко време изтичат мандатите на 26 от общо 28 окръжни съдии в страната.

Нови правила за избор на ръководители

Предложенията включват и промени в начина, по който се проверяват професионалните и нравствените качества на кандидатите за ключови позиции в съдебната власт, сред които главният прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Според текстовете Пленумът на ВСС, а не отделните Съдийска и Прокурорска колегия, трябва да определя временно изпълняващите функциите председател на ВАС и главен прокурор.

Проектът предвижда още след изтичането на мандата на изборните членове на ВСС Пленумът и двете колегии да не могат да приемат решения, които засягат пряко организацията и независимостта на съдебната система за период, по-дълъг от една година след изтичането на мандата им.

Ограничения за ВСС и професионалните колегии

Сред ограниченията, предложени в законопроекта, са забрани за:

определяне и промяна на броя и съдебните райони на съдилища и прокуратури;

създаване на нови и закриване на действащи съдебни органи;

определяне броя на магистратите;

приемане на правилници и подзаконови нормативни актове;

одобряване на етични кодекси.

Професионалните колегии на ВСС също няма да могат да назначават, повишават и преместват магистрати, да провеждат конкурси и да избират свои председатели.

В законопроекта обаче е предвидена и възможност тези ограничения да бъдат преодолявани „при обоснована необходимост и по изключение“, ако бъде застрашено нормалното функциониране на съдебната система.

Прекратяване на конкурси и ограничения за бивши ръководители

Според предложенията започналите процедури и конкурси за избор на административни ръководители в съдебната система ще бъдат прекратени след влизането на закона в сила.

Проектът предвижда още бивши председатели на върховните съдилища, главни прокурори и техните заместници, както и лица, изпълнявали тези функции повече от шест месеца, да не могат да бъдат избирани за членове на ВСС.

Според вносителите целта е да се предотврати повторното назначаване на едни и същи лица на ръководни позиции в съдебната власт.

Промени при избора на нов ВСС

Предлага се изборът на нов ВСС да се провежда само с хартиени бюлетини, като изборни секции да бъдат разкрити във всички окръжни съдилища.

Кандидатите за членове на съвета ще трябва да имат поне 15 години юридически стаж.

За кандидатите от парламентарната квота и за съдебните инспектори Народното събрание ще трябва да приеме специални правила за установяване на високите професионални и нравствени качества.

Постоянна парламентарна комисия ще има право да изисква информация, да извършва проверки и да установява обстоятелства, свързани с кандидатите. Държавните и общинските органи, както и физически и юридически лица, ще бъдат задължени да оказват съдействие.

Временни ръководители на ВАС и прокуратурата

Предложените промени предвиждат в едномесечен срок след влизането им в сила Пленумът на ВСС да избере временно изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд и временно изпълняващ длъжността главен прокурор.

Според текстовете главният прокурор ще може и предсрочно да прекратява правомощията на временно назначени ръководители преди изтичането на шестмесечния им мандат.