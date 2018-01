Най-важното от посещението на канцлера Ангела Меркел е, че тя одобри нашите приоритети, но по-важното е, че тя одобри нашите инициативи, които са в рамките на председателството ни”, каза Румяна Бъчварова, началник на кабинета на премиера, в "Събуди се" по NOVA. Тя подчерта, че това е важно, защото Германия е политически най-влиятелната страна в Европейския съюз.

Ангела Меркел оцени нашите достижения – начинът, по който охраняваме границите си, каза Бъчварова.

България получи една пълна и убедителна подкрепа за своята политика, добави тя.

Меркел: Благодарим на България, че пази границата

The theme of #Bulgaria’s #EU presidency - #UnitedWeStandStrong - is exactly the motto we now need. - Chancellor #Merkel after her meeting with Prime Minister @BoykoBorissov in #Sofia. pic.twitter.com/t0YPIbSA6H