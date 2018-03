България вече няма прекомерни макроикономически дисбаланси, каквито се наблюдаваха в периода 2015-2017 г. Това става ясно от публикувания днес доклад в контекста на Европейския семестър за координация на икономическите, фискалните и социалните политики.

Растат ли наистина доходите в България и колко скъп е животът

Неудобната истина за доходите в България

Според днешното съобщение България постига известен напредък в изпълнението на специфичните препоръки, отправени през 2017 г., съобщиха от ЕК.

Безработицата намалява на 6,3%, което намаление от над два пъти спрямо 2013-та когато процентът на незаетите беше 13 на сто. Цените се покачват след дълъг периодна дефлация.

Годишната инфлация на потребителските цение била 1.2% през 2017 г. поради силното вътрешно търсене, пише още в доклада. И се отбелязва - икономическият растеж остава силен, но догонващ и по-бавен спрямо останалите страни-членки.

През 2017-а Еврокомисията постави под засилено наблюдение 12 държави, в които се отчитат сериозни дисбаланси и големи рискове при евентуално сътресение. Сред тях беше и България.

Какво крият под бюджетния излишък управляващите

Сега в доклада за 2017-а се посочва, че в 11 от тези държави-членки дисбаланси не са преодолени, но несигурността вече е по-малка. Единствено Словения преминава към "зелената" група на държавите със стабилна и балансирана икономика.

В доклада се отчита подобрение в стабилността на банковия сектор, но се отбелязва, че там трябва да бъдат положени още усилия.

Критики в доклада има към,образователната система за хората в неравностойно положение, неравенство на доходите, високият все още дял на хората в риск от бедност, младежката безработица,въздействието на социалните помощи, дигиталните умения.

We have now concluded that 11 out of the 12 Member States examined are facing either imbalances (8) or excessive imbalances (3).



For more, follow @ecfin and @EU_Social.#EuropeanSemester pic.twitter.com/YV8F6Zrsmi