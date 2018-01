Eвропейският съюз не трябва да обръща гръб на Турция, а вместо това да възстанови дипломацията и добрите отношения, за да бъде възвърнато доверието. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов в интервю за турската информационна агенция Anadolu Agency в навечерието на визитата си в Истанбул по повод откриването на църквата „Свети Стефан".

По отношение на преговорите между Турция и ЕС българският премиер намекна, че издигането на крайнодесните партии в Европа е една от причините за забавянето на преговорния процес. „Смятам, че споразумението за бежанците с Турция върви много добре“, подчерта Борисов, като похвали усилията на Турция в борбата срещу незаконната миграция.



„Миграцията към нас официално падна до нула. Нашата гранична полиция и бреговата охрана вършат чудесна работа с турските колеги", увери той.



Тъй като бе първият европейски политик, който изказа подкрепа към Ердоган след т. нар. опит за държавен преврат от 15 юли 2016 г., Борисов обясни: „Изземването на властта от правителството чрез насочване към цивилни граждани на изтребители F16 и военни хеликоптери, не може да бъде прието, затова подкрепих президента Ердоган."

