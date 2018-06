Фондация Reach for Change България организира 30-минутни индивидуални консултации за желаещите да участват в конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА, най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп. Кандидатите ще могат да зададат своите въпроси относно инициативата от 28 юни до 4 юли в betahaus Sofia на ул. “Крум Попов“ 56-58, ет. 2. Точен график на консултациите по дати и часове може да видите по-долу. С кандидати от страната консултацията може да се проведе и онлайн.

Кандидатите, които искат да получат информация относно критериите и апликационната форма на конкурса или да представят своята идея и да получат обратна връзка, могат да получат консултация от екипа на Reach for Change България - съорганизатор на конкурса. Всеки желаещ да участва в консултациите, трябва да се запише на адрес calendly.com/promyanata/30min/, като избере подходящ за него свободен ден и час от списъка. В системата ще се показват само часовете, които все още са свободни за резервация.



Всеки кандидат има право да се запише за консултация веднъж. Екипът на Reach for Change България ще се свърже с регистриралите се и ще им изпрати допълнителна информация.



Консултациите ще се провеждат на следните дати в следните часове:

28 юни 9.00 - 14.00 ч.

29 юни 13.00 - 18.00 ч.

2 юли 9.00-14.00 ч.

3 юли 13.00-18.00 ч.

4 юли 9.00-14.00 ч.



Конкурсът ПРОМЯНАТА е отворен за кандидатстване до 18 юли 2018 г. Можете да намерите допълнителна информация и да кандидатствате на nova.bg/promyanata. Кандидатства се с онлайн регистрация и онлайн формуляр.



Текуща информация за конкурса може да намерите на Facebook страницата на Reach for Change Bulgaria - Промяната



ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца.