Честит ден на Съединението! България отбелязва 133 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Денят на Съединението е една от най-паметните дати в българската история. С този акт и успешната му защита българите постигат първия етап от националното си обединение и ревизията на Берлинския договор. Четете повече за Съединението в линка в биото.