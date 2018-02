Оле Мале е големият победител в четвъртото издание на ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change България. Церемонията по награждаването на победителите се проведе снощи в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс.

Целта на Оле Мале е да предостави възможност за по-добро качество на живот за майките на деца с увреждания и децата им. Платформата на Елисавета Белобрадова и Красимира Хаджииванова подкрепя майките като популяризира ръчния им труд, осигурявайки им финансова независимост и по-добро качество на живот – за тях и децата им.

Победителят беше избран сред 204 кандидатствали в четвъртото издание на конкурса след осем етапа на селекция. В предпоследния етап – онлайн гласуване, което се проведе между 16 януари и 5 февруари - публиката имаше възможност да подкрепи своя фаворит сред петимата финалисти в конкурса – Оле Мале, Маргаритка, Живот на Килограм, Сингъл Степ и MindHub. Гласуването завърши с рекордните 64 060 гласа и класира на финала Оле Мале, Сингъл Степ и Маргаритка, които получиха най-много гласове. На 12 февруари тримата бяха оценени от възрастно и детско жури, които заедно взеха финалното решение Оле Мале да бъде големият победител в ПРОМЯНАТА 2017/2018.

За четвърти пореден път детското жури бе организирано в партньорство с Национална мрежа за децата (НМД). НМД е обединение на 150 граждански организации, които работят за и с деца и семейства в цялата страна. Reach for Change България се присъедини към тяхната мрежа в началото на 2017 г.

“Reach for Change работи в 17 държави на три континента, но съвместната ни програма с Нова Броудкастинг Груп в България е един от най-впечатляващите примери, които имаме от работа ни по цял свят - за това как може да изглежда истинската социална промяна и как можем да работим пълноценно с партньорите ни. Презентациите на финалистите днес бяха едни от най-силните, които съм виждал, откакто основахме Reach for Change през 2009 г.” – сподели Йон Голанд – член журито на ПРОМЯНАТА и директор стратегическо развитие и комуникации на фондация Reach for Change.

“Тази година финалистите в ПРОМЯНАТА вдигнаха летвата много високо. Инициативата се превърна в притегателен център за предприемчиви хора, готови да се изправят пред големи предизвикателства, за да постигнат това, в което вярват и за да помогнат на българското общество да възпитава и отглежда децата си в по-добър и смислен свят. Ние, от Нова Борудкастинг Груп ще продължим да инвестираме в тези хора, да ги подкрепяме и да им даваме видимост.” - допълни Петя Терзиева, директор „Маркетинг и комуникации“ на Нова Броудкастинг Груп и член на журито.

Оле Мале ще получи безвъзмездно финансиране от 30 000 лв., а Сингъл Степ и Маргаритка – по 15 000 лв.

Тази година за първи път бе дадена и специална награда от 5 000 лв. - на инициативата „Живот на килограм. Нова Броудкастинг Груп и Reach for Change България прецениха, че “Живот на килограм” заслужава да получи специална награда, защото въпреки, че останаха четвърти в класирането, бяха равностоен и отдаден конкурент в наистина оспорваното онлайн гласуване.

Освен финансовата подкрепа и петимата финалисти - Оле Мале, Сингъл Степ, Маргаритка, Живот на килограм и MindHub, стават част от Инкубатора на ПРОМЯНАТА за период между една и пет години. Те ще получат обучения, консултации от бизнес ментори, достъп до международната мрежа от социални предприемачи на Reach for Change и медийна подкрепа, благодарение на Нова Броудкастинг Груп.

ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за четвърта поредна година в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на почти 36 000 деца и младежи от цялата страна.