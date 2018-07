Reach for Change с консултации за потенциални кандидати в конкурса ПРОМЯНАТА Преди 6 дни

Преди малко повече от месец стартира петото юбилейно издание на ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България.

До крайния срок за кандидатстване на социални предприемачи, които искат да променят живота на децата и младежите на България, остават само две седмици.

За първи път тази година всеки, който иска да стане част от ПРОМЯНАТА, може да го направи и чрез дарение с есемес с текст DMS PROMYANATA на номер 17 777.

За тази и другите новости в юбилейното издание на ПРОМЯНАТА и каква е равносметката дотук, си говорим с Юрий Вълковски - ръководител на конкурса.

- Здравей, Юрий, вече започна петото юбилейно издание на ПРОМЯНАТА, очакваше ли в началото този проект да има такъв успех и да се провежда вече за пета поред година?

- В началото всички имахме големи очаквания, но те бяха някак абстрактни. Много добре си спомням как през първата година се срещах със социални организации в Русе, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора и други градове и си говорехме за социалното предприемачество и че то е бъдещето. Но ни липсваха добри български примери. Няколко години по-късно вече имаме десетки подкрепени проекти, които заедно стигат до десетки хиляди деца и младежи в България. Проектите от първата ни година като Враца Софтуер Общество , Социалната чайна във Варна и Loveguide са най-добрата визитка на ПРОМЯНАТА и доказателство за нашия успех.

Не мога да не споделя, макар и малко нескромно, че българската програма ПРОМЯНАТА се смята за една от най-успешните партньорски програми на Reach for Change на глобално ниво, тоест в сравнение с 16 други държави на 3 континента. Така че сме горди и изпълнени с оптимизъм, но и със съзнанието, че имаме да свършим още ужасно много работа за по-доброто бъдеще на децата в България.

- Тази година в ПРОМЯНАТА има няколко новости, ще ни разкажеш ли за тях – вече подкрепяте проекти за деца и младежи до 24 г. и как дойде идеята за DMS кампания?

- Да, наистина една от рецептите за успеха на ПРОМЯНАТА е, че се стремим да развиваме програмата и да я адаптираме към нуждите на хората. Едно от нещата, които ясно видяхме през годините, е че проблемите на едно дете със специални нужди, например, не изчезват когато то стане на 18 години. Напротив, в много случаи децата се ползват със специална закрила и приоритетно внимание, но само до 18 години. А след това става още по-трудно. Но това важи и за образователните проекти, които подкрепяме – много често те са насочени и към младежи, които са над 18 години. Затова решихме да не поставяме изкуствена граница твърде рано и да приемаме проекти, насочени и към младежи до 24 години.

От своя страна, DMS кампанията е отговор на запитванията на десетки хора, които всеки ден ни питат: "Аз нямам конкретен проект за по-добро бъдеще на децата, но все пак искам да се включа в ПРОМЯНАТА по някакъв начин! Как мога да ви помогна?". Затова и създадохме тази възможност за дарения чрез SMS или онлайн. Набраните средства ще отидат изцяло за социалните предприемачи – финалисти в ПРОМЯНАТА.

- Вече имаш достатъчно опит с различни по същност участници, проекти и кампании в ПРОМЯНАТА, имаш ли някакви очаквания за тази година и искаш ли да видиш определени каузи, които да бъдат застъпени?

- Очакванията ми са, че тази година проектите ще са още по-качествени. Тенденцията през последните години е да получаваме по-малко, но по-подходящи кандидатури. Кандидатите вече имат по-ясна представа какъв тип проекти и инициативи търсим. Аз лично бих искал да видя повече дигитални проекти - тоест проекти, които използват възможностите на новите технологии, за да решават важни социални проблеми.

По отношение на социалните проблеми се надявам да имаме качествени проекти, които да адресират насилието над деца, както и проекти, насочени към детската бедност. Същевременно, темата за реформата на образователната система и възможностите тя да се обновява отдолу-нагоре, тоест чрез стимул от отделни иновативни инициативи ми се струва много важна.

Въобще, темите и проблемите са много и това е едно от най-ценните качества на ПРОМЯНАТА – ние сме отворена платформа, която подкрепя много широк спектър от иновативни социални инициативи. Важното е те да водят до системно подобряване на живота на децата в България.

- Момичетата от "Оле Мале" са победители от предното издание, какво се случва с тях с към момента?

- "Оле Мале" е уникален проект, защото съчетава по много силен и убедителен начин двата елемента на социалното предприемачество. От една страна, те пряко и конкретно помагат на майки на деца с увреждания, като им предоставят възможност за работа и възможност да получават допълнителни доходи. От друга страна, те имат ясен и успешен бизнес модел – онлайн магазин за продукти, създадени от майките, както и активни продажби по време на базари в България и чужбина. "Оле Мале" използват нашето финансиране и подкрепа, за да разраснат и стабилизират дейността си, да стартират нови инициативи и да се подготвят за нов скок. Ще спра дотук, защото не искам да издавам плановете им, но предстоят хубави и интересни неща. Гордеем се, че Елисавета и Красимира са част от ПРОМЯНАТА.

- А как би обобщил резултатите от ПРОМЯНАТА досега?

- За тези години сме получили над 700 кандидатури, от над 50 населени места в цяла България. От тях, през различните програми на ПРОМЯНАТА, сме подкрепили над 70 проекта, включително чрез обучения, финансиране, медийна подкрепа, международни контакти и т.н. Благодарение на това 13-те най-добри проекта само за миналата година са набрали над 1,6 милиона лева допълнителни средства от грантове, дарения, продажби и други източници на финансиране. И най-важното – от 2014 г. досега проектите на ПРОМЯНАТА са стигнали до над 35 000 деца в цяла България. И всяко от тези деца си има име и своя история.

Детето с аутизъм, което посещава уроци по плуване и това му помага да бъде по-комуникативно; ученичката, която печели олимпиади по география; детето, преживяло сексуално насилие, което има към кого да се обърне за съвет и подкрепа; младежът, който започва предизвикателна и добре платена IT работа във Враца и това го кара да остане в града; детето, което се научава как да се предпази от хранителни разстройства; семейството, което прекарва време заедно, слушайки качествена българска музика за най-малките; детето с церебрална парализа, чиято майка има по-стабилни финанси и може да се грижи по-добре за него, и т.н, и т.н.

- Преди по-малко от два месеца тазгодишните финалисти пътуваха до Стокхолм, каква бе целта на пътуването и какво се случи там?

- Както знаете, ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change. Reach for Change от своя страна е международна фондация, която в момента има дейност в 17 държава на три континента. Това ни дава огромни възможности за обмен на опит със социални предприемачи, които имат сходни проекти или сходни подходи за решаване на важни социални проблеми. В Швеция се намира централата на Reach for Change и за българските социални предприемачи беше изключително интересно да се срещнат с шведските си колеги и да обсъдят техните успехи, но и предизвикателствата, с които се сблъскват.

Най-интересното беше, че в много отношения нашите проекти се оказаха по-напреднали и по-иновативни от шведските. Във всеки случай това "сверяване на часовниците" беше полезно и провокативно. Всички се върнахме от Стокхолм с ново вдъхновение и нови идеи. Важно е да кажа, че това пътуване беше подкрепено от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" със съфинансирането на Европейски социален фонд, в рамките на проект, спечелен от Reach for Change България. Казвам го, защото е добре да даваме и добрите примери за ефективно изразходване на европейски средства.

- Какво би казал на всички, които се колебаят дали да участват в ПРОМЯНАТА тази година и също така на бъдещите кандидат финалисти?

- Посланието ми е едно: кандидатствайте! Не се страхувайте и не се подценявайте! Понякога най-добрите проекти са най-самокритични и изпитват колебания дали са подходящи за ПРОМЯНАТА. Формулярът е лесен, не се изискват допълнителни документи, всичко става онлайн, така че целия процес може да ви отнеме само няколко часа, ако идеята ви е вече разработена и тествана.

Всяка година има изненади и проекти, които започват в конкурса по-неуверено, понякога успяват да станат фаворити. Много е важно да подчертаем, че като част от процеса на селекция ние организираме безплатна обучителна програма ( Акселераторът на ПРОМЯНАТА ) за най-добрите кандидати, която им дава възможност да доразвият проектите си, да работят с експерти и със съмишленици. Така че, дори да не сте сред 5-мата финалисти, в процеса на кандидатстване може да получите огромен стимул и подкрепа на идеята си.

До края на срока за кандидатстване (18 юли) остават само 2 седмици.

