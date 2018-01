България, както и повечето страни от ЕС, е свободна, според оповестената годишна класация на авторитетната неправителствена организация „Фрийдъм хаус” – „Свободата в света 2018”, съобщава БГНЕС.

„Фрийдъм Хаус“: България е 75-а по свобода на словото

В категориите „Политически права” и „Граждански свободи” България получава оценка „2” от 7 възможни при единица като най-висока възможна оценка, което я поставя сред свободните държави.

Същевременно, по свобода на медиите България е поставена в категорията „ частично свободни” държави.

NEW REPORT: #Democracy is in crisis around the world, with 2017 marking the 12th consecutive year of decline in global freedom.

How free is your country? https://t.co/9TdPEjsPYr #FreedomReport pic.twitter.com/8iHKcNezeZ