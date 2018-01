На осминафинал на Australian Open Григор Димитров победи Ник Кириос, който бе фаворит на домакините.

Кой е Григор Димитров, тенисист номер едно на България

Гришо спечели оспорваната битка при резутат 7:6(3), 7:6(4), 4:6, 7:6(4) за 3 часа и 30 минути игра.

“I’ve always been a perfectionist but there’s no such thing I found out a little bit later.”



