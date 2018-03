Убитият словашки журналист Ян Куцияк е разследвал връзки на италианската мафия с управляващите, разкри сайтът, за който той работеше. Опозицията иска оставките на министъра на вътрешните работи и на шефа на полицията с обвинения, че не са защитили Куцияк. Журналистът многократно подавал жалби за получени заплахи.

Падна обаче министърът на културата - Марек Мадярич подаде оставка.

Премиерът на Словакия показа пред журналисти наградата за информация за убиеца на журналиста - купчина с 1 милион евро.

Точно в полунощ беше публикуван последният незавършен репортаж на Ян Куцияк. В него се говори за връзки на политици с калабрийската мафия.

Те започват да правят бизнес тук, да получават субсидии, да привличат Еврофондове, но най-вече да изграждат отношения с влиятелни хора в политиката - до кабинета на премиера на Словашката република.

Полицията е в постоянна връзка със службите на Италия и Чехия, разследва се чуждестранна връзка в убийството на Куцияк.

