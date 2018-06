Според национално представително проучване на GFK*, проведено в периода 3-23 май 2018 г., сред респонденти на възраст 18-49 години, NOVA е най-често гледаният телевизионен канал за 35.6% от тях.

По-голяма част от анкетираните са на мнение, че телевизията е водеща в българските сериали, риалити форматите и шоу програмите. А според онлайн проучване на Института на Ройтерс за изследване на журналистиката, Новините на NOVA са на първо място по показателя „най-използваните източници на информация сред телевизии, радиа и печатни медии“.

Над 60% от интервюираните в проучването на GFK смятат, че NOVA е телевизионният канал лидер на българския медиен пазар. Медията се възприема още и като модерен телевизионен канал – това важи за почти 70% от респондентите, участвали в проучването. Същият процент от анкетираните посочват, че NOVA е водещ телевизионен канал в риалити форматите и силен в шоу програмите. Отново около 70% смятат, че NOVA - в по-голяма степен от предходната година, продължава винаги да показва хубави филми и сериали, и да има разнообразна програма.

Близо 62% забелязват и определят NOVA като водещ телевизонен канал в българските сериали.

Мнението на около 65% от респондентите е, че NOVA е телевизонен канал, който непрекъснато се развива. Телевизията е и с най-висока средна оценка и по отношение на развитието ѝ през последните две години като модерна телевизия, сравнено с bTV и БНТ1.

Както и при предишното проучване през 2017 г., NOVA остава телевизионният канал, който аудиторията от запитани зрители би препоръчала в най-голяма степен на свои близки и познати. Това е и телевизията, която най-силно се свързва с излъчването на български сериали (55,6%), за разлика от втората по гледаемост bTV, която респондентите свързват най-силно с предлагането на турски поредици (78,6%).

В подкрепа на настроенията на аудиторията и успешното развитие на Нова Броудкастинг Груп идва и изказването на главния оперативен директор на компанията Вики Политова: "Нашата стратегия е да продължим инвестициите в развитие на български сериали и филми. Радваме се, че зрителите разпознават усилия ни и благодарим за високата оценка, както по отношение на забавните програми, така и за доверието в новините."

Нова Броудкастинг Груп продължава усилено да развива и телевизионното си съдържание в онлайн пространството. Сред ползващите интернет поне 2-3 пъти месечно, от изследваните български платформи отново най-често посещавани са Vbox7 (31,6%) и Nova Play (23,7%), в сравнение с bTV plus (10,4%) и Voyo (5,1%).

В допълнение на това излязоха резултатите от проведеното изцяло онлайн изследване на Института на Ройтерс за изследване на журналистиката - за тенденциите в медиите в 37 държави, част от което за първи път е и България.

В него Новините на NOVA са водещи в класацията за най-предпочитан източник на информация от страна на аудиторията в категория "Телевизия, радио и печатни медии", следвани от bTV Новините на конкурентната медия. Те са и най-предпочитаният информационен източник сред потребителите на новини в онлайн пространството.