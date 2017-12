Опустошителен ураган удари Америка през август – той беше толкова мощен, че счупи всички рекорди и стана първата буря от ... шеста категория, пише Би Би Си (BBC). „Ирма, най-силният ураган, стигна до шеста степен“, предупреди Алекс Джоунс от американския сайт InfoWars, следван от повече от 750 хил. души в социалната мрежа „Фейсбук“.

Само дето това не беше така. Не съществува шеста степен на ураган. Възможно е да сте видели тази история. Това беше фалшива новина, обаче беше споделена повече от 2 млн. пъти от многобройни страници във „Фейсбук“.

Поне 33 държави манипулират хората в интернет

Фалшивите новини с нов отговор на мерките срещу тях

Някой, когото познавате вероятно е повярвал на това – приятел, колега, може би баба ви.

Това не беше единственият случай, в който фалшиви новини преследваха най-големите новинарски събития на 2017 г.

Терористични атаки

В часовете след терористичен акт, който отне живота на шестима души и рани още 50 в Лондон на 22 март, в социалните мрежи беше широко разпространена снимка на жена, която носи хиджаб и говори по телефона. Тя се намира на Уестминстърския мост – мястото на атаката.

Хиляди споделят снимката, претендирайки, че жената е безразлична към страданието около нея, тъй като е мюсюлманка. #ЗабрананаИсляма беше един от хаштаговете, които набраха популярност заедно с тази снимка.

An image of a Muslim woman on Westminster Bridge apparently ignoring terror attack victims… https://t.co/VrUdFZinhJ pic.twitter.com/jxAWzwdrtI

След негативното внимание, което получи жената на снимката пусна изявление, в което заяви, че е „съкрушена, като свидетел на последствията от шокиращата терористична атака“.

Акаунтът, който първи публикува снимката @SouthLoneStar, беше спрян от „Туитър“ през ноември, след като беше идентифициран като руски бот.

Урагани и земетресения

Когато бурята Харви лиши от домовете им хиляди хора в щата Тексас през август, канадски имам трябваше да заяви изрично, че никога не е ходил в САЩ, след като беше обвинен, че е затворил вратите на джамията си за християнските жертви във фалшива история, споделена повече от 126 000 пъти.

A Canadian imam falsely accused of refusing to help Storm Harvey victims has denounced "dangerous" fake news https://t.co/EOS5VJyB5H pic.twitter.com/JMzwzO1Mx6

След това през септември едно момиче, наречено Фрида София, привлече вниманието на голяма част от Мексико, след като бе хваната в капан след смъртоносното земетресение, което удари страната. Изглежда обаче, че Фрида София никога не е съществувала, а е била измислен продукт на колективна надежда пред лицето на бедствието.

"‘Frida Sofia’: The Mexico Earthquake Victim Who Never Was" by MEGAN SPECIA via NYT The New York Times https://t.co/MDhlyxHlHM