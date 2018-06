Кравата Пенка ще живее. Това стана ясно след последните изследвания на животното, които показаха, че то е в отлично здраве.



От Българската агенция по безопасност на храните уточниха, че лабораторните анализи на кравата, пребивавала 15 дни в Сърбия и преминала обратно границата, са отрицателни за изследваните болести. Днес Агенцията решаваше съдбата на българското животно.

„Предстои изготвяне на протоколите от изпитванията, като животното остава на този етап възбранено в с. Копиловци. Очаква се към края на седмицата животното да бъде върнато за отглеждане в обекта в с. Мазарачево. Продължат срещите на изпълнителния директор на агенцията д-р Дамян Илиев с колеги от Сърбия по трансграничното сътрудничество в областта на ветеринарната дейност”, се казва още в официалното съобщение на сайта на БАБХ.



Това означава, че кравата беглец няма да бъде евтаназирана и до края на седмицата ще бъде върната на собственика си Иван Харалампиев.

Съдбата на българската крава Пенка предизвика възмущение и тревога в Страсбург и Брюксел. Миналата седмица ветеринари взеха кръвни проби от животното, за да решат дали животното да бъде умъртвено.

Случаят беше отразен от десетки водещи медии по света, включително AFP, Die Welt, The Independent, The Telegraph, BBC, Россия сегодня и дори от The India Today в Индия, където хиндуистите почитат кравите като свещени животни.

Пенка прекоси границата ни със Сърбия и прекара 15 дни на територията на западната ни съседка, след което се върна у дома. Заради това от агенцията по храните искаха да я умъртвят с мотива, че това е изискване на европейското законодателство. Стопанинът на кравата обаче направи медийно достояние казуса, а кравата стана световно известна и започна кампания за нейното спасяване.





Европейската медия за дискусии, свързани с новините в Европа Euractive също отбеляза случая на кравата Пенка, като определи случая като най-споделяният в Twitter:

Tweets of the Week is out! 🇪🇺🐦

This week, real trade war now,

European development days take a bow,

and Europe unites to #savepenka the cow. pic.twitter.com/XilvMgnf00