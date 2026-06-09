България

КЕВР обсъжда ръст на цените на тока от 1 юли

Преди обсъждането пред сградата на комисията ще се проведе протест срещу поскъпването

9 юни 2026, 08:18
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К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще проведе открити заседания за обсъждане на новите цени на електроенергията и на топлинната енергия в периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. Това сочи дневният ред на регулатора. Заседанията са насрочени за 10:00 и 10:40 ч. 

КЕВР предлага поскъпване на тока и топлата вода от юли

КЕВР публикува на 3 юни предложенията си за цените. Енергийният регулатор предлага цената на електроенергията за бита да се повиши средно с 3 на сто от 1 юли, а на топлинната енергия средно с 4,58 процента. 

Предложението е поскъпването на електроенергията за абонатите на „Електрохолд Продажби“ ЕАД да е с 3,11 на сто, за тези на "ЕВН България Електроснабдяване“ EАД - с 3,24 процента, за „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД - с 2,38 на сто, за „ЕСП Златни Пясъци“ ООД - с 5,80 процента. 

По отношение на цените на топлинната енергия за битови клиенти за периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. Комисията предлага среднопретеглено изменение от 4,58 процента. За сравнение в ценовите си заявления от 31 март т.г. дружествата поискаха средно увеличение в размер на 30,65 на сто.

Източник: БТА, Камелия Цветанова    
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