Капитан Александър Калчев: Няма опасност за българския кораб „Рожен“

Н яма никаква опасност за екипажа на българския кораб „Рожен“, който е в израелското пристанище Ашдод, каза изпълнителният директор на Параходство „Български морски флот“ (БМФ) кап. Александър Калчев.

Той уточни, че в района на пристанището няма военни действия, а нивото на сигурност в порта е нормално. Пристанището е защитено и с противовъздушна отбрана. Кап. Калчев посочи, че няма никакъв риск, портът работи, има и кораби на рейда.

