Пожарникари от Велико Търново спасиха бедстващо израелско семейство с две деца на 4 и 15 години от Еменския каньон. Вижте кадри от каньона при хубаво време във видеото.

Сигнал за инцидента бил подаден на телефон 112 около 17 часа вчера. Потърпевшите се обадили на спешния телефон и обяснили, че са заклещени сред скалите и водопадите край великотърновското село Емен и не могат да се върнат обратно по екопътеката.

Спасиха младежи в Стара планина

Видео от спасителната акция над Стара планина

Автомобилът им бил оставен на площада в селото. Израелското семейство било мокро и премръзнало от проливния дъжд.

Високопроходим автомобил с четирима спасители обикалял около 30 км, докато стигне до мястото, където са били блокирани туристите. Те са изведени от каньона благополучно.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .