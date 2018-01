Гръцките власти откриха мъртви 30-годишен германец и 23-годишна българка, в къща на остров Кефалония.

Първоначалните данни на разследването насочват към версията за двойно самоубийство.

Българин лежа 7 г. в Гърция за смъртта на човек, починал години по-късно

Българин заловен в Гърция, призна за двойно убийство у нас

Българин е бил убит и разчленен в Атина

Двойката наела къща на западния остров Кефалония в района на Влахата на 26 декември.

Собственикът на имота твърди, че открил телата на туристите вечерта на Нова година.

Властите първоначално смятаха, че смъртта им е резултат от скандал, довел до убийство и самоубийство, съобщава CNN Greece.

Но медальон с пентаграм, който жената носела на врата си, кара разследващите да подозират възможността за някакъв ритуал.

От полицията чакат да получат окончателните констатации на съдебния лекар, за да се стигнат до заключения, но основната версия в момента е за двойно самоубийство. За сега се изключва възможността за присъствие на трето лице в къщата при настъпването на смъртта.

Причината за фаталния край са множество наранявания с остър предмет в горната част на телата и ръцете на двамата.

Жената е била намерена на дивана в хола, а нейният партньор в банята на къщата, от собственика на имота.

Мистерията се задълбочава от това, че двойката е наела автомобил, използван за идването им от Германия, но номерата на колата били незаконно сменени. В превозното средство обаче не са открити следи от наркотици или други незаконни субстанции. Случаят се разследва от полицейското управление в Корфу.

По информация на „24 часа” починалата българка се казва Лилия Ботушева. Тя живеела в град Ерфурт, Германия, а е родена в Сливен. Била обявена за изчезнала през август тази година, но по-късно се свързала с германските власти и издирването ѝ е прекратено.

Полицията съобщи, че разследването продължава, а телата са откарани в град Патра за аутопсия.

Dead #German tourists found in Kefalonia could have been involved in #satanic ritual https://t.co/PEE9CqsK3X pic.twitter.com/zaDLj69jeP