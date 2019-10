Срамът в София - основна тема във Великобритания. Борисов иска оставката на Михайлов

Р асистките обиди на снощната европейска квалификация между България и Англия в София са основна тема в днешните издания на водещите британски медии.

Междувременно от България дойде новината за преустановяване на всякакви отношения с БФС до оставката на Борислав Михайлов. Бойко Борисов заяви, че сме на челните страници за ксенофобия заради група олигофрени и че никой не е обвързал английската нация с англисйките хулигани, които се биха в София.

Британският премиер Борис Джонсън също коментира станалото.

Той осъди остро расистките прояви на българските фенове по време на вчерашния мач между България и Англия в София.

"Расизмът, който чухме и видяхме вчера, бе отвратителен и няма място във футбола или където и да е другаде", се казва в изявление на официалния говорител на Джонсън. "Английските футболисти и треньори демонстрираха страхотна чест и премиерът ги поздравява. Играчите бяха жертва на жалки атаки. УЕФА трябва да приеме фактите. С това петно на футбола не се действа адекватно. Расизмът и дискриминацията трябва да бъдат изхвърлени от футбола веднъж завинаги. Подкрепяме искането на Футболната асоциация за спешно разследване и тежки санкции. Ще пишем до УЕФА с искане това да се извърши бързо", допълни говорителят на Борис Джонсън.

"Премиерът разпореди от днес нататък да преустановим всякакви отношения с БФС, включително и финансови до подаването на оставка на председателя Борислав Михайлов". Това заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Той бе извикан от премиера.

По думите му искането за оставка не е заради нарушения на правилата на УЕФА, а заради цялостното състояние на българския футбол.

Държавата не може да толерира повече подобно поведение, подчерта още Кралев.

Бойко Борисов определи загубата като позорна и че е недопустимо страна, в която живеят различни етноси, да се свързва с ксенофобия и расизъм.

За спортно-техническата част и това, което прави БФС, не се произнасям. Когато държавата ни е сложена на челни страници като расистка държава заради група олигофрени или недоброто ръководене на БФС, а и резултатите са категорични, въпреки огромните пари, които сме вложили, не искам по никакъв начин правителството в лицето на спортното министерство да бъде ангажирано с този футболен съюз. Това заяви премиерът Бойко Борисов.

Страшно преекспонираха нещата, имаше няколко олигофрени с нацистки знаци, публиката си беше прекрасна, ние не коментираме изстъпленията на английските хулигани в София и не казваме, че това е цветът на английската нация, така че да бъдат малко по-смирени в реакцията си, коментира Борисов. Той бе категоричен, че България е най-толерантната държава.

Аз мога да забраня на моето правителство да прекрати всякакви дейности с БФС и да видим по сигналите, които имаме за футболната централа. Не може държавата да бъде обвързана с поведението на един човек, подчерта още премиерът.

Самият Борислав Михайлов няма да подаде оставка, стана ясно по-късно. От БФС посочиха, че в петък има заседание на Изпълкома и тогава ще бъде отговорено на въпросите на медиите.

КАК ПРЕСАТА НА ОСТРОВА ОПИСА МАЧА

ВВС отбелязва, че играта е била спирана два пъти заради расистки прояви, включително нацистки поздрав и обидни скандирания. Британската медия цитира думите на председателя на футболната асоциация Грег Кларк, който заяви, че случилото се видимо е разстроило играчите на Англия.

Той изразява надежда, че УЕФА ще извърши пълно и цялостно разследване на инцидента.

BBC дори пусна и материал с обновяване на реакциите на расизма на живо. С всяка минута се публикуват заглавия на водещи издания и коментари за поведението на феновете. Публикувани са снимки на българи с черни качулки и показващи срамни жестове, и нацистки знаци. Новината за исканата оставка също беше отразена.

Well done Tyrone Mings 👏 The defender made his #ThreeLions debut last night and spoke to us on the Football Daily following England's victory over Bulgaria which was marred by racist behaviour Listen 👇 📲⚽️: https://t.co/X4R5uT0Ykb #bbcfootball pic.twitter.com/JLNfFLWCKS

Вестник „Дейли телеграф“ излиза със заглавие „Отвратително“ и снимка на играчите на терена по време на едно от прекъсванията на мача.

"Англия се изправя твърдо срещу лицето на отвратителния расизъм, докато победи България в една срамна нощ в София", допълва изданието. Вестникът отбелязва, че играчите на Англия са реагирали с изключително достойнство и професионализъм, въпреки че играта беше прекъсвана два пъти и така са изпратили послание към света. "Сега натискът трябва да бъде безмилостен върху властите да предприемат действия и не говорим за дребни глоби или отнемане на точки. Беше крайно ужасяващо и единствената мярка е да изхвърлят България със смешните им отричания от състезанието. Това е, беше и винаги ще бъде напълно неприемливо. Не трябва да има компромиси", допълва изданието в остър коментар. Все пак "Дейли телеграф" отбелязва реакцията на капитана на българския тим Ивелин Попов, който в полувремето спори с феновете.

С големи букви „Стар спорт“ определя случилото се като „Срам“. „Мирър“ също настоява България да бъде изхвърлена от квалификациите, а УЕФА да предприеме спешни действия. "Изритахме ги" е челото на броя. Заглавието в днешния брой на „Дейли мейл“ гласи Англия – 6, Расизмът - 0.

Заглавието на престижния вестник „Гардиан“ е „София, срам“. Изданието цитира думите на наставника на Англия, който е похвалил играчите за реакцията им по време на обидните скандирания. Вестникът отбелязва, че капитанът на българския отбор Ивелин Попов е бил забелязан да води разгорещен спор с български фенове, докато отборите влизали в съблекалнята на полувремето. „Да се изправиш сам и да направиш правилното нещо изисква смелост и подобни действия не трябва да останат незабелязани“, цитира „Гардиан“ думите на Маркус Рашфорд – един от тримата тъмнокожи играчи, с които Англия излезе на терена.

We can confirm that @England players were subjected to abhorrent racist chanting while playing in the #EURO2020 qualifier against Bulgaria.



This is unacceptable at any level of the game and our immediate focus is supporting the players and staff involved.