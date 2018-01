Под палещите лъчи на австралийското слънце, най-добрият български тенисист Григор Димитров успешно продължава похода си към, да се надяваме, първа титла от Големия шлем.

След като миналата година Гришо стигна до ½-финал, където направи епичен мач с Рафаел Надал, сега всички се надяваме българинът да стигне до последния мач на Откритото първенство на Австралия.

А Григор вече се класира за 1/8-финалите в турнира, след като

днес победи руснака Андрей Рубльов с 3:1 сета

(6-3, 4-6, 6-4, 6-4). Двамата тенисисти играха при много тежки условия, като температурата в Мелбърн в един момент достигна 42 градуса.

