„Ще засвири музика, фойерверки ще гърмят и в полунощ на 1 януари България, най-бедната и „най-корумпирана” страна в ЕС ще поеме председателския жезъл”. Така започва материал в авторитетния британски в.”Гардиън” (Guardian), посветена на проблемите в нашата страна в навечерието на председателството през януари 2018 г.

Авторката Дженифър Ранкин цитира данните на „Прозрачност без граници”, според които в нашата страна се регистрират най-високите нива на усещане за корупция - 10 години след присъединяването ни към ЕС. Като тема се повдига и присъствието на крайнодесни партии в парламента - има се предвид колаицията между ВМРО и НФСБ. „Никой не преследва политическата корупция, няма бивши правителствени служители в затвора. Достигнали сме нива на корупцията, което описваме като пленена държава”, каза пред британския вестник Огнян Шентов от Центъра за изследване на демокрацията.

„Гардиън” описва един от докладите

на ЦИД като „разбиваща картина на корупция от върха до дъното на обществото” – един от петима българи признава за участие в корупционна практика, но само 72 дела за такива престъпления са приключили в съда.

Какъв девиз избраха за европредседателството

БСП: НДК е отличен пример за корупция

Като примери за корупционни схеми на високо ниво запознати посочват пред британския вестник сюжетите около „Лукойл” („притежаваната от Кремъл енергийна компания”, за чийто монопол се грижели няколко правителства „чрез закони, които препятстват конкуренцията”) и КТБ (разследването на „неясната история” зад чийто фалит се бавело, но изглеждала като „сблъсък между богатия й собственик и политик”). Наречени са червени флагове.

На този фон, какво е отношението на ЕК към България? „Имаше период, когато в малките страни страхът от Брюксел беше много силен. Сега обаче, ако имаш фискална стабилност и съдействаш за големите решения, няма да имаш проблем”, коментира пред „Гардиън” източник от близкия кръг на премиера Бойко Борисов. Експерти също посочват, че след кризата на Острова и сблъсъка с Полша, за Брюксел вече не е толкова важно дали покриваш стриктно критериите, колкото дали искаш да си част от общия проект.

