Провелата се във Варна среща на върха ЕС-Турция, чийто символичен домакин беше българският министър-председател Бойко Борисов, влезе на първите страници на западната преса, на изданията от Гърция и Турция, както и на световните информационни агенции.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ СРЕЩАТА ЕС - ТУРЦИЯ ВЪВ ВАРНА

На съвместната пресконференция след приключването на срещата, в която участваха председателите на Европейския съвет и Европейската комисия Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер, турският президент Реджеп Тайип Ердоган, българският премиер я определи като конструктивна, на която са поставени всички въпроси.

След Варна - вярват ли София и Брюксел на сълзи

Турция и ЕС затоплят отношенията си след срещата във Варна

Юнкер пое лично ангажимент към Турция за ЕС

„Ройтерс” цитира европейските лидери, според които разговорите с турския президент не са дали отговор на дълъг списък от въпроси. Сред тях са намесата на Турция в Сирия и затворените турски журналисти. И все пак Евросъюзът обеща да продължи плащанията в рамките на сделката за бежанците с Анкара, но в същото време разочарова турските искания за задълбочаване на търговските отношения и премахване на визите.

Според АФП нито една от двете страни няма интерес да проваля разговорите за членството в ЕС - за Турция ЕС остава ценен търговски партньор, а Брюксел има нужда от Анкара за контролирането на мигрантския поток.

Европа симулира удоволствие от турския локум - с такова заглавие Politicco "Политико" разказва за срещата.

Перспективата за нов живот в кандидатурата на Турция за членство в ЕС остава отдалечена, както винаги, пише изданието.

"Черноморското крайбрежие на България предлага всичко, което европейският политически елит очаква за добра среща на върха: екзотично място, спиращи дъха изгледи и бъчви изискано вино" - така започва материалът.

Под заглавие "Изпит за искреността на ЕС" проправителственият турски в. "Стар" съобщава за вчерашната среща във Варна.

Вестникът посочва, че Ердоган е изложил в писмен вид очакванията си към ЕС. В изявление след разговорите турският държавен глава е поискал незабавни стъпки по въпроса за визовата либерализация, настоял е ЕС да се държи справедливо по въпроса за Кипър и да изпълни обещанията си във връзка с финансовата помощ за бежанците, изразил е очакването на турската страна за подкрепа в борбата с тероризма, резюмира "Стар".

"Единствената цел е членството в ЕС", пише по темата и в. "Миллиет". "На срещата на върха между Турция и ЕС бе взето решение за продължаване на диалога. До няколко месеца срещата ще се повтори", информира в подзаглавие изданието.

"Нека заедно изградим силна Европа", гласи заглавието на в. "Сабах", който посочва, че президентът Ердоган е "протегнал приятелска ръка" на ЕС. Вестникът публикува снимка, на която четиримата лидери се държат за ръце и отбелязва, че "ръка за ръка те са изпратили послание за единство".

The handshake as awkward as the relationship. #Tusk says "no solutions or compromises" found with #Turkey during #Varna summit. Expectations were low. The only achievement was to actually sit down and talk at all. pic.twitter.com/uukCVU9iRi