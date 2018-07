Двама от най-малко 8 тийнейджъри, заподозрени в групово изнасилване на 13-годишно момиче в Германия, са избягали в България. Това твърдят официални източниците от разследването, цитирани от ДПА и БТА.

Младежите се издирват с помощта на Интерпол.

Българите на възраст между 14 и 16 години, са заподозрени в изнасилването на момичето, извършено на 21 април в гориста местност край град Вупертал.

Според документ на Министерството на вътрешните работи на провинция Северен Рейн-Вестфалия шестима от тийнейджърите вече са в ареста, а за двама се предполага, че са се върнали в родината със семействата си.

Im Fall der Gruppenvergewaltigung eines Mädchens in Velbert sucht die Polizei zwei Verdächtige in Bulgarien. Laut NRW-Innenministerium läuft eine internationale Fahndung. Im April hatten in Velbert mindestens acht Jugendliche eine 13-Jährige missbraucht. https://t.co/jyxc73DCk8