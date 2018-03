Световноизвестният философ, лингвист и писател Юлия Кръстева е била агент на бившата Държавна сигурност. Това стана ясно след проверка на Комисията по досиетата, оповестена във вторник. В документите се посочва, че тя е работила за външното разузнаване с името Сабина. Оповестяването на агентурното й минало предизвика бурни реакции в социалната мрежа и коментари в световните медии.

Самата тя, ден след оповестяването на проверката, отрече да е била член на българските разузнавателни служби по времето на комунизма. Тя направи това в декларация до френския седмичник "Обс".

Това твърдение "е не само смешно и невярно", но е "оклеветяващо", заявява Кръстева, която е родена у нас, но от 1966 г. живее във Франция.

"Някой иска да ми навреди", допълва тя.

Френската философка, психоаналитичка и лингвистка от български произход Юлия Кръстева е политически ангажирана европейка. Както стана сега известно, Кръстева е работила за българската Държавна сигурност, пише вестник "Нойе Цюрхер Цайтунг".

Каква ще е окончателната преценка за интелектуалната биография на Кръстева сега - след като излезе наяве, че в тази биография е имало една тъй дълго време премълчавана и табуизирана "празнина"? За да разберем това, щя трябва да изчакаме оценката на досието за агентурната ѝ дейност и реакцията на самата "Сабина", се посочва в материала на швейцарския вестник.

В обширен материал френското списание „Нувел Обсерватьор” се спира на разкритието, съдържащо се в разсекретени от Комисията по досиетата (КОМДОС) документи, че световноизвестната българска философка Юлия Кръстева е била агент на Държавна сигурност.

Публикацията завършва с констатацията, че когато се опитали да се свържат с нея, Кръстева отказала да коментира въпроса.

Повече за самото досие

Комисията по досиетата съобщи във вторник, че през 1971 г. литературоведката, психоналитичката и писателката Юлия Кръстева е била вербувана с псевдонима "Сабина" от службите на българското външно разузнаване. Досието на Кръстев обхваща два тома материали за нея и един том оперативна информация. Комисията по досиетата не коментира съдържанието, обхвата и продължителността на агентурната дейност на Кръстева.

Причината нейното име да бъде оповестено е проверка на собствениците, управителите, директорите, заместник-директорите, главните редактори, заместник главните редактори, членовете на редакционните съвети, политическите коментатори, водещите на рубрики в "Литературен вестник" (след 1995 г.). Кръстева е била член на редакционния съвет на изданието.

Швейцарското издание проследява накратко кариерата на Кръстева, като посочва, че през 1965 г. тя пристига във Франция със стипендия на френското правителство и впоследствие прави стремглава академична кариера. През 1973 г. става професор по лингвистика в Парижкия университет. Славата ѝ, четем по-нататък, се гради на популяризирането на литературоведските теории на Михаил Бахтин в Западна Европа и на създаването на теория на интертекстуалността. Юлия Кръстева се ангажира и в областта на феминистката психоанализа и публикува редица романи, стъпващи на автобиографията ѝ, изтъква "Нойе Цюрхер Цайтунг".

Philosopher Julia Kristeva Accused of Being a Secret Agent for Bulgaria https://t.co/YcjH1JIjxX #sofia #bulgaria #philosophy pic.twitter.com/sQcYRQLeNa